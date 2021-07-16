Президент РФС: я против лимита на легионеров, этот вопрос обсуждается с правительством

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что он против лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я высказывался не один раз, я противник лимита. В прошлом сезоне мы его донастроили. Эта система более эффективна, чем лимит 6+5. Клубы стали более избирательны, тренерам не нужно считать количество паспортов. Выросло игровое время у молодых россиян, это безусловный плюс. Но любой лимит имеет недостатки, изначально он ущербный. Идеал – когда лимита нет. Сейчас этот вопрос обсуждается с правительством. Давать более подробные комментарии пока преждевременно, – цитирует Дюкова Sports.ru.

Напомним, с сезона-2020/21 клубы могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничений по количеству легионеров на поле нет, все восемь иностранцев могут находиться на поле одновременно.

Ранее Александр Дюков рассказал, когда будет назначен новый главный тренер сборной России.