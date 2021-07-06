Министерство спорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта оставит решение по поводу лимита на легионеров Российскому футбольному союзу (РФС) и Премьер-лиге (РПЛ), сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

При этом отмечается, что в Минспорта не будут против, если лимит будет ослаблен или его сделают более эффективным.

«В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита на легионеров. В частности, может ужесточиться критерий отбора иностранцев по принципу заигранности их за сборные своих стран. Например, если игрок из определённой страны не проведет определённое количество матчей за свою сборную, то он может не получить разрешения на выступление в России», — сказал источник.

С сезона-2020/21 действует лимит, согласно которому в общей заявке должно быть не более восьми легионеров.

Дискуссии об изменении лимита начались после вылета сборной России с чемпионата Европы — 2020. Команда под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Ранее экс-вратарь московского »ЦСКА» и сборной России Владимир Габулов заявил, что лимит надо смягчить, а после отменить.