Моуринью рассказал о неприятном эпизоде с Роналду в «Реале»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью вспомнил о неприятных эпизодах с Криштиану Роналду в столичном клубе.

«Мне не нравятся эгоцентрические игроки, у меня проблемы с теми, кто ставит личные цели выше команды. Это усложняет работу тренера.

Мы играли с «Валенсией» после двух ничейных результатов кряду. Роналду попытался уйти от Жоау Перейры, потерял мяч, и соперник едва не забил. В конце матча я сказал ему, что после двух ничьих победа 2:0 отличается от победы 2:1. Ему не понравилось то, что я ему сказал, но ничего особенного, — вспоминает наставник в книге Жоау Габриэля под названием «Оставаться сумасшедшим и голодным».

Моуринью возглавлял «сливочных» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» провел 178 матчей, из которых в 128-ми выиграл, 28 свел вничью и в 22-х проиграл. Со столичным клубом специалист стал чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012).

Роналду выступал за мадридский клуб с 2009 по 2018 год. В составе команды он дважды стал чемпионом Испании (2011/12, 2016/17), двукратным обладателем Кубка (2010/11, 2013/14) и Суперкубка страны (2012, 2017), четырехкратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18) и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2017).

Ранее Жозе Моуринью заявил, что у Англии в матче с Украиной на чемпионате Европы — 2020 вообще не было проблем.