Слуцкий заявил, что его не приглашали в сборную России

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал новость о его возможном возвращении в сборную России в качестве главного тренера.

«Решения технического комитета? Я вообще не готов это обсуждать. Технический комитет есть, он принимает какие-то свои решения. Я, если честно, даже не читал решения технического комитета, мне это не очень интересно. Новости о моём возвращении в сборную? Я прочёл, поулыбался. Нет, мне никто не звонил. Когда человека никуда не зовут, он и не собирается, естественно», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Слуцкий уже ранее возглавлял российскую сборную. 7 августа 2015 года Леонид был назначен на пост наставника национальной команды. При нем Россия вышла в финальную стадию Евро-2016, на котором сыграла вничью с Англией (1:1), а также проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3). 30 июня 2016 года Слуцкий покинул пост главного тренера сборной. Также Леонид тренировал английский «Халл Сити», голландский «Витесс» и московский ЦСКА.

30 июня прошло заседание технического комитета РФС, на котором обсуждались итоги выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020. Комитет признал работу Станислава Черчесова неудовлетворительной, но выразил ему поддержку.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Подопечные Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая назвал своего кандидата на пост главного тренера сборной России по футболу.