Все вышедшие из «группы смерти» команды проиграли в 1/8 финала Евро-2020

Сборные Германии, Франции и Португалии, которые выступали в группе F Евро-2020, проиграли в 1/8 финала турнира.

Португальцы уступили Бельгии — 0:1, Франция в серии пенальти проиграла Швейцарии — 3:4, а Германия потерпела поражение от Англии — 0:2.

Напомним, что Португалия и Франция являются чемпионами Европы и мира соответственно.

Все пары 1/4 финала Евро-2020: Бельгия — Италия (2 июля, Мюнхен), Швейцария — Испания (2 июля, Санкт-Петербург), Украина — Англия (3 июля, Рим), Чехия — Дания (3 июля, Баку).

Сборная России не смогла выйти из группы B на чемпионате Европы — 2020, набрав три очка. Подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной Финляндии (1:0) и проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российские футболисты смогли забить лишь два мяча в трех матчах, при этом пропустив семь.

Ранее сообщалось о том, что болельщику с флагом России разорвали майку на матче Украины на Евро.