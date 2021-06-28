Министр спорта Франции рекомендует болельщикам не ехать в Петербург на матч 1/4 Евро

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню поделилась мнением о возможном участии национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге.

«Сложная ситуация для фанатов, которые хотят поддержать сборную. Но ситуация здравоохранения должна быть приоритетом. В России подтверждается много случаев заражения коронавирусом. Советую поболеть за французскую команду из дома и дождаться выхода в полуфинал, чтобы поддержать ее там.

Если болельщики поедут в Санкт-Петербург из Бухареста, им нужно будет остаться на карантине по возвращении во Францию. Это значит, что они могут пропустить матч 1/2 финала в Лондоне, если команда туда выйдет.

Сейчас мы не нашли другого решения, потому что перемещение болельщиков не является веской причиной для деловой поездки. Может быть, потребуется сделать выбор: поддержать сборную Франции в четвертьфинале в Санкт-Петербурге или в полуфинале в Лондоне», – приводит слова министра Europe 1.

Ранее сообщалось, что в Финляндии зафиксирован рост случаев коронавируса после возвращения болельщиков из России.