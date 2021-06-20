Радченко считает, что у датских футболистов будет сумасшедший настрой перед игрой с Россией

Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о высказывании датского нападающего Поульсена о предстоящем матче против сборной России на чемпионате Европы — 2020. Датчанин в одном из интервью заявил, что датчане не заслужат прохода в 1/8 финала Евро, если не обыграют команду такого уровня, как Россия.

«Всегда перед матчами каждый высказывается по-своему, и то, что Поульсен выразился подобным образом, наверное, правильно. Действительно, если Дания в предстоящем матче проиграет России, то покинет Евро-2020.

Никакого шапкозакидательства в словах датского форварда я не вижу. У них много профессионалов, которые выступают на самом высоком уровне, и которые прекрасно знают, как готовиться к матчам. Они будут смотреть и анализировать нашу сборную, тренер выберет состав и тактику, которую посчитает нужной. Настрой у них будет, естественно, как и на любую игру, сумасшедшим. Это же чемпионат Европы.

Наших ребят эти слова никак не зацепят. В наше время много чего говорят не только футболисты, против которых выходишь играть на поле, но и журналисты, и болельщики, и так далее. На это никто обращать внимание не будет.

Чтобы добиться успеха в матче против датчан, нужно будет выбрать правильную тактику и угадать, как будет играть сборная Дании, вот и все. Нам по силам их обыграть. Это им предстоит бежать в атаку, идти вперед, так как именно Дании нужна победа, а как будем играть мы, посмотрим. Чтобы думать и говорить о плей-офф, нужно сначала туда попасть. Давайте дождемся завтрашней игры», — сказал Радченко «Газете.Ru».

Ранее Булыкин заявил, что не исключает, что слова Поульсена могут завести футболистов России.