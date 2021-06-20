Игрок сборной России Кузяев рассказал о потере памяти в матче с Бельгией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что у него была небольшая потеря памяти после столкновения с футболистом команды Бельгии Тимоти Кастанем в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Со здоровьем у меня все хорошо. Тогда был неприятный инцидент, но злого умысла не было. Знаю, что Кастань перенес операцию, я желаю ему только здоровья. Что касается момента, у меня была небольшая потеря памяти. В течение часа пришел в порядок», — цитирует Кузяева Sport24.

В результате столкновения оба футболиста были заменены. У Кастаня было диагностировано несколько переломов скуло-орбитального комплекса.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен посетил тренировку национальной команды перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды России.

12 июня в рамках первого тура группового этапа Евро-2020 сборная Дании принимала команду Бельгии. На 43-й минуте игры у Эриксена остановилось сердце, после чего он упал на газон. Представителям медицинского штаба датской сборной удалось реанимировать спортсмена, затем он был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице Копенгагена. Сообщается, что ему была проведена операция по установке дефибриллятора. 19 июня футболиста выписали из клиники.