Экс-президент «Спартака» назвал Бузову бестолочью и поддержал Губерниева

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко резко высказался по поводу скандального эфира с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

«Выступление Бузовой на том эфире примерно то же самое, что интервью Дани Милохина на международном экономическом форуме. Звенья одной цепи. Корзина с одним биомусором.

Что она говорит? У нее явное расстройство личности на почве алкоголя или не знаю чего. Некоторые ее высказывания и поведение тянут на очень тяжелый диагноз. Бузовой нужна медицинская помощь.

Губерниев не перегнул палку. Да, троллил ее на грани. Но если ты бестолочь, не отличаешь артистов от футболистов, не понимаешь ничего, не читала про Карлсона, ты не вылезай тогда в публичное пространство.

Вообще, такие явления, как Бузова, надо обнажать, показывать, чтобы люди понимали, с кем они имеют дело, на кого молятся и кого считают своими кумирами. В данном случае все увидели необразованную бестолочь, которая заявляет, что она самая популярная женщина в России», — приводит слова Червиченко «РБ Спорт».

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сборная России по футболу поблагодарила певицу Ольгу Бузову за совет перед матчем Евро-2020 против сборной Финляндии.