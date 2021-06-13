Шлеменко разочарован решением Поветкина завершить карьеру

Российский боец Александр Шлеменко прокомментировал новость о том, что боксер Александр Поветкин решил завершить карьеру, передает «Спорт-Экспресс».

«Я к этому отношусь с большой грустью. Именно Александр пробудил во мне интерес к боксу, особенно к тяжелому весу. Для меня это большая грусть, разочарование. У него была очень сложная карьера», — сказал Шлеменко.

В ночь на 28 марта состоялся бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде. Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Ранее Поветкин объявил о завершении спортивной карьеры.