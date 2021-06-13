Врач сборной Дании рассказал детали эпизода с потерявшим сознание Эриксеном

Врач сборной Дании Мортен Бозен рассказал о первых минутах инцидента, которой произошел с Кристианом Эриксеном в конце первой половины встречи со сборной Финляндии в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Нас сразу же вызвали на поле, когда Кристиан упал. Я не видел самого момента, но быстро стало ясно, что он упал сам. Когда мы прибежали, Эриксен лежал на боку и дышал. Мы нащупали пульс, но довольно быстро картина изменилась, и тогда мы незамедлительно начали массаж сердца.

Была фантастическая помощь со стороны врача стадиона и остальных экстренных служб, и благодаря этому мы сделали то, что нужно было. Мы вернули Кристиана в сознание. Он разговаривал со мной перед тем, как его отвезли в больницу», — цитирует Бозена BT.

За несколько минут до конца первого тайма Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч был прерван почти на два часа. Сейчас датчанин находится в стабильном состоянии. Он уже успел поговорить с партнерами по команде.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кристиана Эриксена признали лучшим игроком матча с Финляндией.