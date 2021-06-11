Свищеву угрожают из-за его критики формы сборной Украины

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о реакции на его критику формы сборной Украины, в которой она будет выступать на Евро-2020, передает RT.

«Проблема в том, что на Украине дела совсем плохи. Знаете, сколько в социальных сетях мне пишут гадостей за мою позицию про новую форму сборной? И пугают, и угрожают. Вы даже не представляете себе», — сказал Свищев.

6 июня прошла презентация новой экипировки украинской сборной. Главной особенностью формы стало обозначение границ Украины, в которые также входит Крым. На воротнике футболки присутствует лозунг «Слава Украине! Героям слава!». Сначала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил форму национальной команды, однако после запроса Российского футбольного союза (РФС) организация потребовала убрать с внутренней части воротника «Героям слава!», так как в сочетании с первой частью слоган является «явно политическим по своей природе».

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru» оценила тот факт, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) сделала слоганы «Слава Украине» и «Героям слава» своими официальными символами.