Россиянка Павлюченкова сенсационно вышла в финал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» обыграла Тамару Зиданшек из Польши.

Встреча, которая продолжалась 1 час и 36 минут, завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Для россиянки это первый финал на турнирах «Большого шлема».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

За победу в турнире Павлюченкова сразится с победительницей пары Барбора Крейчикова — Мария Саккари.

В 2011 году Анастасия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», что до 2021 года было ее лучшим достижением. Тогда россиянка обыграла свою соотечественницу Веру Звонареву, но позже уступила итальянке Франческе Скьявоне, не сумев выйти в полуфинал соревнований.

Ранее Павлюченкова вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Во встрече 1/4 финала спортсменка в трех сетах одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной со счетом 6:7 (2:7), 6:2, 9:7. Продолжительность матча составила 2 часа 35 минут.