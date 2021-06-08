Медведев имеет возможность стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира после Открытого чемпионата Франции — 2021. В случае выигрыша турнира россиянин, на данный момент занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, окажется выше серба Новака Джоковича.

Также уроженец Москвы может стать первой ракеткой, если дойдет до финала и сыграет там не с Джоковичем, а с другим соперником.

До этого турнира Медведев не мог одержать победу в первом круге «Ролан Гаррос».

В матчах первого раунда Медведев проигрывал Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В прошлом году он уступил Мартону Фучевичу.

8 июня Медведев сыграет с Стефаносом Циципасом в 1/4 финала, а Джокович сразится с итальянцем Матео Берреттини. Прошлогодний победитель «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль также продолжает борьбу за титул и сыграет в четвертьфинале с аргентинцем Диего Шварцманом.

Открытый чемпионат Франции завершится 13 июня.

Ранее Даниил Медведев выразил надежду, что французы поддержат его в четвертьфинале «Ролан Гаррос».