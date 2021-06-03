Захарова прокомментировала ситуацию с недопуском россиян на матч Евро с Данией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость о том, что российских болельщиков не пустят на матч группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией.

«По информации властей Дании, решение о недопуске болельщиков на проходящие на территории королевства футбольные матчи европейского чемпионата затрагивает всех фанатов, которые прибудут из-за границы, без исключения.

Как нас проинформировали в Министерстве культуры Дании, введение таких жестких ограничительных мер было осуществлено на базе рекомендаций национальных медицинских служб из-за сложной санитарно-эпидемиологической обстановки в мире в связи с пандемией COVID-19», — сообщила Захарова в своем Telegram-канале.

Матч российской и датской сборных состоится 21 июня в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России помимо Дании встретится с командами Финляндии и Бельгии.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу.