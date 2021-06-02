«Реал», «Барселону» и «Ювентус» дисквалифицируют из Лиги чемпионов

Каталонскую «Барселону», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» до 6 июня дисквалифицируют из Лиги чемпионов из-за того, что эти клубы не отказались выходить из состава Суперлиги, передает La Repubblica.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Представители «Барселоны», «Реала» и «Ювентуса» обратились в суд Евросоюза, заявив, что УЕФА нарушает правила конкуренции. Стоит при этом отметить, что на данный момент лишь эти три клуба представляют проект Суперлиги — изначально в нем было 20 клубов, однако большинство объявило о прекращении членства в этом объединении после жесткой критики со стороны УЕФА и гневной реакции своих болельщиков.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали новости о том, что Суперлига подала в суд на УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА).