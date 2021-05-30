ЦСКА проиграл «Милану» в матче за третье место Евролиги

Московский ЦСКА в матче за третье «Финала четырех» баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 уступил итальянскому «Милану».

Встреча прошла в Кельне на стадионе «Ланксесс-Арена» при пустых трибунах и завершилась победой «горожан» со счетом 83:73.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал серб В. Мицов, набравший 14 очков, сделавший два подбора и отдавший одну результативную передачу.

В составе проигравшей команды наибольшее количество очков (18) набрал грузин Торнике Шенгелия.

Напомним, что в финале «Анадолу Эфес» сразится каталонской «Барселоной». Матч состоится сегодня, 30 мая, в 21.30 по московскому времени.

Напомним, что ЦСКА становился победителем Евролиги восемь раз, последний успех был датирован 2019 годом.



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