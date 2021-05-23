Фигуристка Усачева сымитировала избиение Щербаковой

Российская фигуристка Дарья Усачева записала в TikTok видео, на котором она сымитировала избиение чемпионки мира Анны Щербаковой.

«Ни одна Аня не пострадала», — гласит подпись к ролику.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме в одиночном катании и заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021), серебряным призером чемпионата Европы (2020) и обладательницей серебра финала Гран-при (2019).

Она стала первой женщиной, которая смогла прыгнуть два четверных лутца в одной программе на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

Усачева попала вошла в сборную России на сезон-2021/22. Также в список одиночниц попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резервный состав попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Ранее Анна Щербакова дала характеристику своему тренеру Этери Тутберидзе.