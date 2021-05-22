В Белоруссии заблокировали портал Sports.ru

Интернет-портал Sports.ru заблокирован в Белоруссии, сообщается в Telegram-канале спортивного ресурса.

«Сайт у пользователей из Белоруссии либо не открывается, либо выдается сообщение о блокировке Мининформом», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что сайт продолжает работать у некоторых мобильных операторов.

По словам первого заместителя министра информации Белоруссии Андрея Кунцевича, в ведомство с ходатайством обратились налоговые органы республики в связи с нарушениям законодательства об азартных играх. В комментарии Sputnik.by он отметил, что помимо Sports.ru заблокированы еще 483 ресурса.

Sports.ru основан Дмитрием Навошей и Дмитрием Степановым в 1998 году. В 2021 году портал был продан инвестиционному фонду основателя косметической компании Faberlic бизнесмена Алексея Нечаева.

В 2020 году в Белоруссии был заблокирован дочерний сайт Sports.ru by.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что Белоруссию лишили права проведения этапа Кубка мира по биатлону. Причиной отмены гонок стала политическая ситуация в стране.