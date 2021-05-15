Наставник «Вашингтона» лестно высказался об Овечкине

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил игру форварда команды Александра Овечкина, передает сайт турнира.

«Он очень быстрый, когда катит. И жесткий, когда играет в тело. Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада», — сказал Лавиолетт.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

«Вашингтон», набрав 77 очков, занял второе место в Восточном дивизионе по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф столичный клуб сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось о том, что Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном».