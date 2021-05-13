Футболист «Химок» Глушенков дисквалифицирован на два матча за фол против игрока «Спартака»

Футболист подмосковных «Химок» Максим Глушенков дисквалифицирован на два матча за фол против игрока московского «Спартака» Айртона.

Напомним, Глушенков ударил ногой своего оппонента, за что был удален с поля.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 Дисциплинарного регламента РФС за удар соперника ногой — дисквалифицировать Глушенкова на два матча чемпионата России по футболу», — говорится в сообщении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

Напомним, встреча прошла 10 мая. «Спартак» одержал победу со счетом 2:1.

В составе химчан счет на 27 минуте забил Максим Глушенков. За «Спартак» отличился Александр Соболев. Он реализовал пенальти через восемь минут после перерыва. А за минуту до конца основного времени Джордан Ларссон принес красно-белым победу.

На 37-й минуте Глушенков был удален с поля, получив красную карточку.

В турнирной таблице РПЛ «Химки» занимают восьмое место, набрав 44 очка. В заключительном матче чемпионата химчане сыграют против «Сочи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин высказался о будущем нападающего Джордана Ларссона в клубе.