Гвардиола в качестве тренера выигрывал чемпионство в девяти из 12 сезонов

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Лестер Сити» и уступил со счетом 1:2. Таким образом, у команды осталось 70 очков и «Манчестер Сити, в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Команды разделяет десять очков, до конца турнира осталось три тура.

Это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.

Гвардиола сравнялся по количеству побед в чемпионатах Англии с Арсеном Венгером, Жозе Моуринью, Биллом Шенкли и Стэном Каллисом. У сэра Алекса Фергюсона — 13 титулов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В своей тренерской карьере Гвардиола выигрывал девятый чемпионский титул в 12-ти проведенных сезонах. «Барселона» под его руководством трижды выигрывала чемпионат Испании, «Бавария» три раза побеждала в Бундеслиге, а «Манчестер Сити» трижды становился чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что Гвардиола сравнялся по количеству побед в чемпионате Англии с Моуринью и Венгером.

✅ 2008-09

✅ 2009-10

✅ 2010-11

❌ 2011-12

✅ 2013-14

✅ 2014-15

✅ 2015-16

❌ 2016-17

✅ 2017-18

✅ 2018-19

❌ 2019-20

✅ 2020-21



Guardiola has won the title in nine of the 12 seasons he's managed in Europe's top five leagues pic.twitter.com/IpK5YYn7CZ