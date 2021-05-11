Гвардиола сравнялся по количеству побед в чемпионате Англии с Моуринью и Венгером

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Лестер Сити» и уступил со счетом 1:2. Таким образом, у команды осталось 70 очков и «Манчестер Сити, в 35 матчах набравший 80 очков, досрочно выиграл АПЛ сезона-2020/2021. Команды разделяет десять очков, до конца турнира осталось три тура.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это третье чемпионство «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы: «горожане» становились сильнейшей командой в АПЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2018/2019. В сезоне-2019/2020 чемпионом стал «Ливерпуль». Всего «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии семь раз.

Гвардиола сравнялся по количеству побед в чемпионатах Англии с Арсеном Венгером, Жозе Моуринью, Биллом Шенкли и Стэном Каллисом. У сэра Алекса Фергюсона — 13 титулов.

Ранее сообщалось, что «МЮ» проиграл дома «Лестеру» и сделал «Манчестер Сити» чемпионом Англии.