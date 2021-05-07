Бывший гендиректор «Локомотива» считает красно-зеленых фаворитами в игре с «Динамо»

Бывший гендиректор «Локомотива» Николай Наумов считает красно-зеленых фаворитами в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что «Локомотив» должен завтра победить, они всегда отлично играли против «Динамо». У игроков есть психологические моменты после матча с «Зенитом». Тренерский штаб должен настроить футболистов на игру», — сказал Наумов.

Напомним, встреча состоится 8 мая. стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Марко Николича занимают третье место, набрав 52 очка. Бело-голубые расположились на седьмой строчке, имея в активе 46 баллов.

В матче первого круга победили динамовцы со счетом 5:1.

Ранее в «Зените» отреагировали на заявление Российского футбольного союза (РФС) после жалобы «Локомотива» на отношение к болельщикам команды после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).