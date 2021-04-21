Бабаев рассказал о причинах назначения Олича на пост тренера ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о причинах назначения Ивицы Олича на пост главного тренера клуба, передает Sport24.

«Да, нет у него опыта работы в такой должности. В качестве помощника в сборной Хорватии он осуществлял важные функции. Это не тот случай, когда тренер отвечает за обстановку в коллективе», — сказал Бабаев.

Также Бабаев добавил, что отсутствие опыта работы главным тренером — это минус, но видны предпосылки для того, чтобы это нивелировать.

Команда Ивицы Олича идет на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком». Встреча начнется 25 апреля в 16.30 по московскому времени.

Ранее наставник московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России против столичного «Локомотива».