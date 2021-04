«Ливерпуль» опубликовал пресс-релиз в связи с выходом из Суперлиги

«Ливерпуль» на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз в связи с выходом из Суперлиги.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» может подтвердить, что участие в планах по созданию Европейской Суперлиги было прекращено.

В последние дни клуб получил множество комментариев от различных заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних), и мы хотели бы поблагодарить их за их ценный вклад в развитие», — говорится в заявлении.

Напомним, что в ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В новом турнире планировалось участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» попросил прощения у фанатов и вышел из Суперлиги.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued.