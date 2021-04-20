Премьер Греции выступил против создания лиги «богатых клубов»

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил против создания Суперлиги.

«Возможность неожиданного делает футбол таким захватывающим. Предложение нескольких богатых европейских клубов создать закрытую лигу полностью противоречит истории и традициям игры. Это неправильно — просто и понятно. Поклонники этого не примут», — написал Мицотакис в Twitter.

В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

Ранее бывший капитан сборной Англии, ныне являющийся владельцем клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о создании Суперлиги.