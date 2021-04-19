Каррера уволен с поста главного тренера «Бари»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера уволен с поста наставника клуба «Бари», который выступает в третьем по силе дивизионе Италии, сообщается на официальном сайте команды.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Каррера возглавил «Бари» 9 февраля, подписав контракт на полгода с опцией автоматического продления в случае выхода команды в Серию B.

После 34 матчей чемпионата «Бари», набравший 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. В последней встрече под руководством итальянского тренера клуб сыграл вничью с «Палермо» (2:2).

Итальянский специалист возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством столичный клуб впервые за 16 лет стал чемпионом страны. Он был отправлен в отставку в октябре 2018-го.

Ранее Каррера поделился мнением о возвращении нидерландского вингера Квинси Промеса в «Спартак». Вместе с футболистом итальянский тренер стал в 2017 году чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.