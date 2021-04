Гусев покинул «Нью-Джерси»

Российский нападающий Никита Гусев расторг контракт и покинул расположение клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в своем Twitter.

Спортсмен прошел процедуру драфта отказов, после чего получил статус неограниченно свободного агента. На поиск новой команды в НХЛ у него осталось два дня — 12 апреля закроется окно переходов в лиге.



В нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ Гусев провел 20 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года. Он стал лучшим бомбардиром турнира в Пхенчхане, набрав 12 (4+8) очков. Также он взял бронзовые медали чемпионатов мира 2017 и 2019 годов.

Ранее сообщалось, что никто из представителей омского «Авангарда» не сопровождал капитана Алексея Емелина при нахождении в казанской больнице.

Nikita Gusev (NJ) clears unconditional waivers and will have his contract terminated. He's now an unrestricted free agent.