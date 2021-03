Нападающий «Вашингтона» Овечкин набрал 1300-е очко в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 1300-е очко в матчах регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба «столичных» в Twitter.

35-летний форвард стал 35-ым игроков за всю историю лиги, которому удалось покорить эту отметку.

Отметим, что среди действующих хоккеистов НХЛ большее число очков набрал лишь Джо Торнтон (1521).

