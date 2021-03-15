Пас Ничушкина поспособствовал выигрышу «Колорадо» у «Лос-Анджелеса»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча прошла в Денвере на «Болл Арене» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Назем Кадри, Андре Бураковски, Йонас Донской и Натан Маккиннон, поразивший пустые ворота.
У проигравшей команды единственный гол на счету Кертиса Макдермида.
Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ и стал лучшим бомбардиром среди россиян.