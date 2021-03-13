Софья Великая высказалась о запрете CAS использовать «Катюшу» вместо российского гимна

Председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая высказалась о запрете Спортивного арбитражного суда (CAS) использовать «Катюшу» вместо российского гимна, передает Sport24.

«Будем терпимее и сильнее. Так сразу и не разберешься, какую песню предлагать. Можно было бы и голосование провести, но у нас очень большая страна и много спортсменов», — сказала Великая.

Также она отметила, что нужно определиться с критериями для композиции. Песня может быть известная на весь мир, молодежная или патриотичная.

Напомним, именно комиссии спортсменов ОКР предложила использовать «Катюшу» вместо гимна на играх.

17 декабря 2020 года CAS огласил вердикт по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), признав последних виновными в допинговых махинациях. В качестве наказания отечественным спортсменам в течение двух ближайших лет запрещено использовать национальную символику, в том числе флаг и гимн.

Ранее CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах.