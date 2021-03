Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян лидировал на судейских записках перед дисквалификацией за запрещенный удар коленом в голову Алджамейна Стерлинга. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди, опубликовавший их в Twitter.



По итогам трех раундов двое из арбитров отдали свое предпочтение Яну (29-28, 29-28), третий склонил свое мнение в пользу ямайца (28-29).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Here is the full scorecard pic.twitter.com/pt2E5wIoNA