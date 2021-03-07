Аскаров прокомментировал свою победу на турнире UFC 259

Российский боец Аскар Аскаров прокомментировал свою победу над американским спортсменом Джозефом Бенавидесом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 259, передает ТАСС.

Поединок продлился все заявленные три раунда, по итогам которых судьи единогласно присудили победу россиянину — 30-27, 30-27, 30-26.

«Его ударов я вообще не чувствовал. Просто тренеры сказали держать дистанцию. Я слушал, так все и сложилось», — заявил российский боец.

Ранее сообщалось, что следующий поединок Аскарова в UFC должен стать титульным.