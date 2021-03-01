Канадский лыжник обвинил Большунова в поражении Ретивых в командном спринте

Канадский лыжник Девон Кершоу раскритиковал Александра Большунова за тактику во время командного спринта на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед финальным этапом гонки Большунов передал эстафету Глебу Ретивых с преимуществом над соперниками в четыре секунды. В итоге победу одержали норвежские лыжники, а второе место заняли финны. Российская команда стала третьей.

«Ретивых не смог удержать второе место из-за ужасной позиции, которая ему досталась от Большунова. Глеб — высокий и мощный лыжник. На момент передачи трасса уже превратилась в кашу, а в нескольких секундах позади шел Клебо», — сказал Кершоу в эфире подкаста FasterSkier.

По мнению канадца, третье место — это лучшее, на что мог рассчитывать Ретивых.

«Глеб является хорошим парнем, который всегда с нами отлично общается. Его просто поставили в очень тяжелое положение в командном спринте», — отметил лыжник.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

На турнире команда называется Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены выступают под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS). В случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее сообщалось, что канадского лыжника напугали письма российских болельщиков.