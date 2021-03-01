Евгений Свечников впервые забил в двух матчах НХЛ подряд

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников отличился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс» (2:7).

Эта игра стала для 24-летнего россиянина второй в сезоне. В предыдущей встрече Свечников записал на свой счет гол и результативную передачу. За карьеру в НХЛ форвард впервые сумел забросить шайбу в двух матчах подряд.

Свечников был задрафтован «Ред Уингз» в 2015-м. В январе этого года «Детройт» выставил хоккеиста на драфт отказов, но после нескольких игр за фарм-клуб вернул в основной состав. В ночь на 28 февраля Свечников провел первый матч в НХЛ с 2019-го, а набрал очки впервые с марта 2018 года.

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