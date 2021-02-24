Вяльбе рассказала о своем отношении к критике в адрес России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своем отношении к критике в адрес российских спортсменов.

«Не хочу говорить пафосные фразы, но это в целом отношение к России. То, что происходит в жизни, налицо и в спорте.

Я горжусь Сашей Большуновым, его немногословностью и правильными ответами. После победы в Фалуне он подошел в микст-зону и сказал: «Когда нас бьют, мы становимся сильнее». Я могу только повторить его слова», — цитирует Вяльбе «Чемпионат.com».

Функционер отметила, что старается не читать публикаций в отношении сборной России.

«Как говорят у нас в России, громче всех на пожаре кричит тот, кто сам этот пожар и устроил», — отметила бывшая лыжница.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе закрыли всю символику на машинах сборной России.