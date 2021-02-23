Журналист предположил причину возможного ухода Еременко из «Ростова»

Обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Игорь Рабинер предположил причину возможного ухода полузащитника Романа Еременко из «Ростова».

По его информации, футболист обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его, в связи с тем, что он не способен выполнять необходимый объем работы.

«Еременко сам попросил о разрыве контракта, сказав, что не тянет требуемый в «Ростове» объем работы и понимает, что на одних передачах сегодня на высоком уровне играть нельзя. Роман сам по доброй воле ушел с серьезных денег, а сейчас такого в футболе почти не бывает.

По итогам матча с «Ахматом» он попросил отпустить его в команду уровнем пониже, где его плюсы на сегодняшний день будут превосходить минусы», — написал Рабинер в своем Telegram-канале.

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