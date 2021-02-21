Джокович считает Медведева одним из самых сложных соперников

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над российским спортсменом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Джокович обыграл Медведева. Встреча, которая продолжалась 1 час 53 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу сербского теннисиста.

«Мне нравится общаться с Даниилом вне корта, он очень приятный человек, но на корте он один из самых сложных соперников в моей жизни. Медведев определенно выиграет турнир серии Большого шлема, это лишь вопрос времени», — заявил Джокович.

Примечательно, что Джокович девять раз выходил в финал австралийского турнира и девять раз становился его победителем.

Ранее сообщалось, что Кафельников назвал Медведева первоклашкой после поражения от Джоковича.