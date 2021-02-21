«Спартак» не будет обращаться в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»

Московский «Спартак» не намерен обращаться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо», сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

«Спартак» не будет обращаться в ЭСК РФС после матча с «Динамо». Обсуждали и сошлись во мнении, что эпизод с пенальти спорный. У судьи были основания его поставить», — заявил он.

Встреча завершилась поражением красно-белых со счетом 0:2. Первый мяч «Динамо» забило с пенальти, который реализовал Даниил Фомин. 11-метровый удар назначил Кирилл Левников после того, как Виктор Мозес сыграл рукой в своей штрафной.

Ранее сообщалось, что победу «Динамо» над «Спартаком» назвали закономерной.