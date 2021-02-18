Глава UFC проиграл $1 млн на матче по боксу

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что проиграл $1 млн из-за ставок на спорт.

Функционер заявил, что поставил столь крупную сумму на победу чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Джермена Тейлора в 2008 году.

«Помню, что ему тогда надрал задницу долговязый парень из Огайо Келли Павлик. Я поставил $1 млн, но Тейлора уничтожили», — цитирует Уайта BJPenn.

Ранее Уайт оценил вероятность третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.