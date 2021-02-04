Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером»
Андрей Черников
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Российский форвард Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А против миланского «Интера».
Встреча начнется 5 февраля в 22.45 по московскому времени.
Напомним, нападающий перешел в флорентийский клуб в конце января из московского «Спартака».
«Фиорентина» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 22 очка. «Интер» располагается на второй строчке, имея в активе 44 балла.
Ранее «Фиорентина» отреагировала на информацию о проблемах с документами у Кокорина.
SQUAD LIST | ��— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) February 4, 2021
The viola players to face Inter ✍️
#Fiorentina �� #ForzaViola pic.twitter.com/2Jde8Ukw1b