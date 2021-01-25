Тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем»
Антон Борисов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о победе над «Ливерпулем» в матче 1/16 финала Кубка Англии.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».
«Обыграть чемпиона прошлого сезона — просто фантастика. За последние пару лет мы добились хороших результатов, играя по разным схемам, но сегодня мы выиграли на своих условиях», — цитирует Сульшера Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Эвертон» разгромил «Шеффилд Уэнсдей» в матче 1/16 финала Кубка Англии.