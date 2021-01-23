ЦСКА и «Ницца» согласовали аренду полузащитника
Антон Борисов
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Полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза близок к переходу в московский ЦСКА, сообщает Le10sport.com.
По информации источника, клубы договорились об аренде с правом выкупа 24-летнего хавбека. Общая сумма составит около €10 млн.
После 19 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Ницца» договорились о переходе бразильского полузащитника Данило.