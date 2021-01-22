Макгрегор и Порье сделали вес перед боем на турнире UFC 257
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор и ирландец Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 257.
Вес ирландского бойца составил 155 фунтов (70,3 кг), представителя США — 156 фунтов (70,7 кг).
Турнир UFC 257 пройдет в Абу-Даби на «Бойцовском острове» в ночь на 24 января. Поединок между Макгрегором и Порье станет главным событием вечера.
Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде.
В профессиональной карьере Макгрегор провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. Рекорд Порье — 26-6.
Ранее сообщалось, что Макгрегор заработает за бой в пять раз больше Порье.
close