Евсеев не поддерживает возможное сокращение РПЛ

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев высказался против возможного сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 команд.

«Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ. Два клуба вылетают, а один играет в стыковых матчах. В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять», — написал Евсеев в Instagram.



В турнирной таблице чемпионата России лидирует петербургский «Зенит», набрав 41 очко.

Ранее Вячеслав Колосков высказался против сокращения РПЛ.