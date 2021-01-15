Экс-биатлонист Шипулин пожаловался на оскорбления после ухода в политику
Антон Борисов
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Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что после начала политической карьеры он получил много оскорбительных сообщений.
«Если говорить откровенно, то негатив, который обрушился на меня, — это, конечно, не мое. Они начинают оскорблять не только меня, но и, что самое обидное, моих близких: жену, детей и родителей. После такого опускаются руки», — цитирует Шипулина Е1.
Бывший спортсмен отметил, что в спорте ему было легче, чем в политике.
Ранее сообщалось, что бывший директор благотворительного фонда Шипулина объявлена в розыск.