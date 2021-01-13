Полузащитник «Ромы» Мхитарян рассказал о своем будущем

Полузащитник римской «Ромы» и сборной Армении Генрих Мхитарян рассказал о своем будущем.

По словам полузащитника, он счастлив в «Роме».

«У нас не было времени обсудить контракт. Скоро поговорим», — передает слова Мхитаряна Football Italia.

В нынешнем сезоне Генрих Мхитарян провел 17 матчей в итальянской Серии А, забил восемь мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее Месси был назван лучшим плеймейкером десятилетия по версии IFFHS.