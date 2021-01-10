Фергюсон усомнился в правильном подсчете рекорда Хабиба

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что рекорд чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова был подсчитан неправильно.

«Рекорд Хабиба? Факт в том, что более половины его боев были санкционированы в два раунда. Все до UFC. Чтобы бои считались профессиональными в большинстве лиг, необходимо провести три санкционированных раунда», — приводит слова Фергюсона BJPenn.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0.

Ранее сообщалось, что российский чемпион UFC пообщался по видеосвязи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.