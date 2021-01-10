Фергюсон усомнился в правильном подсчете рекорда Хабиба
Антон Борисов
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон считает, что рекорд чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова был подсчитан неправильно.
«Рекорд Хабиба? Факт в том, что более половины его боев были санкционированы в два раунда. Все до UFC. Чтобы бои считались профессиональными в большинстве лиг, необходимо провести три санкционированных раунда», — приводит слова Фергюсона BJPenn.
После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов довел рекорд до 29-0.
Ранее сообщалось, что российский чемпион UFC пообщался по видеосвязи с нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.