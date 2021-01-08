Олимпийский чемпион призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Антон Борисов
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы.
«Я бы их всех повыгонял. Вот сколько они в Думе сидят, но вы хоть одного из бывших спортсменов на трибуне видели? Им там не место», — цитирует Тихонова Sport24.
Бывший биатлонист добавил, что с уважением относится к их спортивным достижениями, однако он уверен, что атлеты занимают чужие места.
Ранее депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном уходе нападающего петербургского «Зенита» Артемы Дзюбы в политику.